For a list of the best performers in the NBA yesterday, including leaders in multiple statistical categories, scroll down.

December 21 Points Leaders

Name Team Opponent Points Cade Cunningham Pistons Jazz 28 Kelly Olynyk Jazz Pistons 27 Jaden Ivey Pistons Jazz 24 Marvin Bagley III Pistons Jazz 22 Collin Sexton Jazz Pistons 19 Ochai Agbaji Jazz Pistons 18 Simone Fontecchio Jazz Pistons 16 Kris Dunn Jazz Pistons 13 John Collins Jazz Pistons 13 Bojan Bogdanovic Pistons Jazz 8

December 21 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Walker Kessler Jazz Pistons 10 John Collins Jazz Pistons 9 Isaiah Stewart Pistons Jazz 9 Cade Cunningham Pistons Jazz 7 Jaden Ivey Pistons Jazz 5 Luka Samanic Jazz Pistons 5 Kris Dunn Jazz Pistons 5 Marvin Bagley III Pistons Jazz 5 James Wiseman Pistons Jazz 5 Collin Sexton Jazz Pistons 4

December 21 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Cade Cunningham Pistons Jazz 10 Kris Dunn Jazz Pistons 10 Collin Sexton Jazz Pistons 8 Jaden Ivey Pistons Jazz 7 Kelly Olynyk Jazz Pistons 6 Isaiah Stewart Pistons Jazz 4 Isaiah Livers Pistons Jazz 1 Bojan Bogdanovic Pistons Jazz 1 Ausar Thompson Pistons Jazz 1 John Collins Jazz Pistons 1

December 21 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Walker Kessler Jazz Pistons 4 Ausar Thompson Pistons Jazz 2 Jaden Ivey Pistons Jazz 2 Kris Dunn Jazz Pistons 1 John Collins Jazz Pistons 1 Taylor Hendricks Jazz Pistons 1 Isaiah Stewart Pistons Jazz 1 Bojan Bogdanovic Pistons Jazz 1 Alec Burks Pistons Jazz 1 Cade Cunningham Pistons Jazz 1

December 21 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Kelly Olynyk Jazz Pistons 4 Collin Sexton Jazz Pistons 4 Jaden Ivey Pistons Jazz 3 Kris Dunn Jazz Pistons 2 Ochai Agbaji Jazz Pistons 2 Cade Cunningham Pistons Jazz 2 John Collins Jazz Pistons 2 Simone Fontecchio Jazz Pistons 1 Ausar Thompson Pistons Jazz 1 Luka Samanic Jazz Pistons 0

December 21 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Simone Fontecchio Jazz Pistons 4 Kelly Olynyk Jazz Pistons 3 Bojan Bogdanovic Pistons Jazz 2 Marcus Sasser Pistons Jazz 2 Cade Cunningham Pistons Jazz 2 Jaden Ivey Pistons Jazz 2 Ochai Agbaji Jazz Pistons 2 Taylor Hendricks Jazz Pistons 1 Isaiah Stewart Pistons Jazz 1 Collin Sexton Jazz Pistons 1

