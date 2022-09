Hononegah wins 3A boys golf regional, local golfers qualify for sectionals

ROCKFORD, Ill. (WIFR) - With conference tournaments in the rear view mirror, schools now look to compete with other schools similar in size. Boys golf is the first high school fall sport to hit the postseason. Here are the teams and individual golfers advancing to sectionals next week.

Class 3A Auburn Regional

Medalist

Andrew Carey (Guilford) - 74

Advancing Teams (Top 3)

Hononegah (334) Woodstock North (335) Guilford (342)

Advancing Individuals (Top 10)

Mason Bernabe (Harlem) - 85 Camden Taylor (East) - 87 Caden Cline (Harlem) - 89 Tanner Polep (McHenry) - 89 Aiden Doherty (Auburn) - 92 Alex LaShelle (McHenry) - 92 Gavin Cueto (McHenry) - 92 Julian Montero (Auburn) - 92 Matthew Ekberg (Jefferson) - 93 Nicholas Wilson (East) - 94

Class 2A Marengo Regional

Medalist

Nate Stewart (Crystal Lake South) - 72

Advancing Teams

Boylan (321) Prairie Ridge (323) Marian Central Catholic (337)

Advancing Individuals

Nate Stewart (Crystal Lake South) - 72 Carson Rowe (Belvidere North) - 80 Andrew McCormick (Belvidere North) - 82 Jack Bice (Crystal Lake Central) - 84 David Bertolasi (Belvidere) - 84 Logan Garafol (Harvard) - 85 Charlie Polash (Crystal Lake Central) - 86 Benjamin Leake (Belvidere North) - 87 Myles Brincks (Harvard) - 89 Connor Pedersen (Harvard) - 90

Class 2A Mendota Regional

Medalist

Drake Kaufman (Ottawa) - 76

Advancing Teams

Ottawa (328) LaSalle-Peru (348) Mendota (352)

Advancing Individuals

Alex Harrison (Dixon) - 84 Owen Dunseth (Stillman Valley) - 85 Jack Stone (Freeport) - 86 Carter Dillon (Rock Falls) - 87 Steven Kitzman (Dixon) - 87 Cameron O’Brien (Sterling) - 88 Braden Hartman (Sterling) - 89 Ian Metzger (Rochelle) - 89 Zach Fisher (Freeport) - 91 David Wanner (Rochelle) - 92

Class 1A Oregon Regional

Medalist

Maison Brandt (Byron) - 72

Advancing Teams

Lutheran (326) Byron (327) Rockford Christian (336)

Advancing Individuals

Wesley Wilson (Amboy) - 74 Kyle Wolfe (Newman) - 80 Logan Palmer (Newman) - 80 Braden Janicki (Riverdale) - 84 Blake Sutton (Riverdale) - 86 Hayden Wittenauer (Amboy) - 86 Aidan Dorathy (Riverdale) - 87 Dietrich Bethge (Christian Life) - 87 Mason Smyser (Riverdale) - 87 Sam Genslinger (Indian Creek) - 88

Class 1A Galena Regional

Medalist

Landon Meyers (Fulton) - 82

Advancing Teams

Fulton (347) River Ridge (349) Galena (360)

Advancing Individuals

Jacob Lange (East Dubuque) - 83 Evan Folk (Pecatonica) - 86 Jacob Johnson (Winnebago) - 91 Kaden Brown (Forreston) - 94 Teagan Sabinson (Warren) - 95 Nicholas Naill (Winnebago) - 95 Jared Dvorak (Stockton) - 95 Bennett Graves (Stockton) - 97 Braden Anderson (Eastland) - 97 Hudson Fernstaedt (Aquin) - 98

