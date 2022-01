Highland Community College fall 2021 semester dean’s list

FREEPORT, Ill. (WIFR) - Highland Community College proudly announces the dean’s list for the fall 2021 semester. Students who have completed 12 credit hours or more during the semester and have a minimum 3.25 grade point average (GPA), based on a 4.0 scale, are included on the dean’s list. Highest Honors are awarded to students with a perfect 4.0 GPA. High Honors is given to students with a 3.50 to 3.99 GPA, and Honors students have earned a GPA between 3.25 and 3.49.

Highest Honors

Auburndale, WI: Annalise Jewell

Baileyville: Mya Greenfield

Byron: Olivia Ebens

Davis: Abby Cline; Allison Liszka; Elizabeth Maize; Angela Meiners; Kristina Meiners; Seth Rieman; Fred Wenger

Davis Junction: Kayla White

Durand: Katlyn Rohde

East Dubuque: Rylin Duster

Elizabeth: Brittney Brown

Forreston: Benjamin Holze; Karlie Krogman

Freeport: Kelli Bahr; Zachary Bisplinghoff; Mikko Calingacion; Dominique Downing; Anthony Gennusa; Harley Gibson; Claire Giuffre; Julia Giuffre; Maiya Graves; Joeyvan Huttner; Olivia Johnson; Kyrsten Kuhse-Appell; Ayden Pals; Sarah Paul; Lucia Martin; Nexhbedije Qamili; Katie Rieger; Katelyn Schiffman; Mitchell Schneider; Don Tay Thompson; Joseph Wagner; Anna Welch

Joliet: Brandon Hill

Lanark: Tyler Metz

Leaf River: Bailey Gore

Lena: Adriana Curran; Grace Fox; Shelby Rodriguez; Madison Scace; Kierra Lynn Schulz; Jennifer Swedlund

Machesney Park: Kayli Reed

Monroe, WI: Amy Kundert; Cierra Schoen

Mount Carroll: Ellanore Foltz; Faith Hunter; John Morgan

Mt. Morris: Josey Fox

Orangeville: Raegan Bass; Natalie Smith

Oregon: Kyle Strite

Pearl City: Addison Bremmer; Zander Endress; Sydney Foulker; Amelia Huizenga; Maleah Linden

Pecatonica: Alena Asche; Hunter Hoffman; Kelsey Turner

Ridott: Gavin Hunziker

Rock City: Ian Peterson

Savanna: Lakin Getz

Shannon: Ashley Janssen; Meredith Janssen; Reid Janssen

Stockton: Chandler Reifsteck; Elizabeth Rowe

Thomson: Hannah Foltz

Winslow: Marguerite Johnson

High Honors

Apple River: Jessica Griffin; Allison Heller

Arecibo, Puerto Rico: Brian Baez

Baileyville: Kaylee Kloster

Beloit, WI: Eleanor Lindsay

Byron: Renee Gehrke

Caledonia: Christian Reynolds

Dakota: Timber Oakes

Davis Junction: Skyler Schmidt

East Dubuque: Paige Middendorf

Forreston: Ethan Cain; Natalie Johnson

Freeport: Heath Atz; Sophia Carter; Tyler Chambers; Kendra Elliott; Dayne Elzen; Molly Farshtchi; Kirsten Frautschy; Adrianne Garduno; Hope Gastel; Jocelyn Gryzlak; Alyssa Hunziker; Abby Kubatzke; Megan Kubly; Xavier Lassandro; Anna Lei; Madison Lesko; Jordin Macon; Ian McLain; Alyssa Ostendorf; Alayna Palmer; Brooke Allison Parkinson; Anna Perez; Heather Redmore; Erica Sanchez; Brady Schoch; Brennan Simler; Chloe Smith; Adam Thompson; Isabel Ugalde; Brittany Vehmeier; Elena Wheeler; Layah Williams

German Valley: Brittni Hollis; Kayla Janssen; Tannis Schultz; Julia Wells

Hazard, KY: Oumar Keita

Irvington, NJ: Stephan Gabriel

Kokomo, IN: Jeremy Baker

Lanark: Madie Gallentine; Alyssa Miller; Annika Myre; Rachel Riley

Leaf River: Julianna Beltran; Jennifer Raum

Lena: Taylor Dawson; Kaytelynn Gable; Madelyn Greenfield; Kassidy Humphrey; Tanner Kalkbrenner; Chloe Renter; Addison Roberts; Caleb Visel; Ashley Woodruff

Madison, WI: Maliya Pickett

McConnell: Ashlyn Almasy

Mt. Morris: Megan Hagemann; Jacob Smith

Orangeville: Payton O’Connor

Oregon: David Mazula

Pearl City: Carter Brudi; Hailey Johnson; Cody Pitts; Jase Sheffey

Pecatonica: Kerigen Hoffman; Travis Jacobs; Abbygale Speer

Polo: Kayla Blum

Rock City: Caleb Moss; Rachel Schweickart; Jacob Taylor

Roscoe: Kassandra McLaren

Shannon: Morgan Baker; Carson Heckman; Matthew Ifert; Keegan Strauch

South Beloit: Alexander Cortez

South Holland: Devin Holmes

Stockton: Elizabeth Eden; Bryant Keeffer; Sara Miller; Kara Wickler

Thomson: Chase Bentley

Warren: Dylan Hallerman; Teila Thommen

Winnebago: Annika Lepke; Jolene Weerda

Winslow: Alec Bennett; Camree Pelikan

Honors

Apple River: Jacob VenHuizen

Byron: Rachel Kultgen; Morgan Salisbury

Chadwick: Regan Scidmore

Cuba City, WI: Logan Hubbard

Davis: Madelyn Montgomery

Durand: Anna Johnson

Elizabeth: Sarah Pratt

Freeport: Sydney Alderman; Zoie Bardell; Megan Baumgartner; Alexandra Daggert; Devin Davidson; Craig Downing; Jason Eicher; Zachary Fisher; Jorie Heilman; Adrianna Hensgen; Josue Hernandez; Jamie Jensen; Deanna Kraft; Marielys Sanchez; Isabelle Schultz; Karleigh Scott; Malisa Vera; Alan Whitmer

Hamilton, Ontario: Ayub Nurhussien

Kent: Benjamin Gardner

Lanark: Kyla LaRue

Leaf River: Audrey Hohenstein; Sophia Hughes

Lena: Aidan Cruz; Lauren Koch; Anna Patterson; Madilyn Schultz

Pearl City: Tyra Clark; Molly Cropper; Skyler Dirksen; Sydney Monks

Polo: Olivia Hopkins

Savanna: Izaiah Morris

Shannon: Keegan Coulthard; Megan Joiner

Stockton: Tessa Tucker

Warren: Autumn Flynn; Emerald Raney

Winnebago: Alyssa Gugliemetti; Noah Vanderheyden

Winslow: Will Setterstrom

