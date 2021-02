Stateline Slam Recap - February 19

ROCKFORD, Ill. (WIFR) - Here are the highlights and scores from another week of the Stateline Slam.

Boys

FINAL: Rockford Christian 65, Genoa-Kingston 35

FINAL: Rock Falls 74, North Boone 50

FINAL: Winnebago 85, Mendota 33

FINAL: Byron 72, Oregon 45

FINAL: Rockford Lutheran 73, Stillman Valley 44

FINAL: Moline 67, Sterling 59

FINAL: Rochelle 90, Plano 56

Girls:

FINAL: Rock Falls 55, North Boone 18

FINAL: Winnebago 56, Mendota 26

FINAL: Stillman Valley 49, Rockford Lutheran 43

FINAL: Byron 64, Oregon 32

FINAL: Eastland 52, Polo 29

FINAL: Amboy 83, Milledgeville 34

FINAL: Ashton-Franklin Center 38, Forreston 27

FINAL: Moline 73, Sterling Newman 62

FINAL: Rochelle 51, Plano 19

